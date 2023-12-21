Ростислав Ильницкий разыскивает Яворивский отдел полиции по статье о подделке документов.

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Розыск Ильницкого

В четверг, 21 декабря, стало известно о том, что полиция объявила в розыск бывшего прокурора, 31-летнего Ростислава Ильницкого. Информация о розыске обнародована на сайте Министерства внутренних дел.

Мужчину подозревают в подделке и использовании поддельных документов. На сайте МВД отмечено, что дата исчезновения Ростислава Ильницкого – 1 декабря.

Издание Lviv.media, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах отмечает, что речь идет о подделке документов для выезда за границу.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – ограничение свободы до двух лет.

Пышное "гуляние" семьи Ильницких: основные новости

  • 12 октября в сети появилась информация о громкой свадьбе экспрокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Журналисты установили, что молодожены заказали торт высотой около 2 метров, цена которого была около 100 тысяч гривен. В частности, роскошную свадьбу гуляли два дня. В первый день свадьбы было около трехсот гостей, во второй – пятьсот.
  • После обнародования кадров по свадьбе украинцы в сети отреагировали критикой и осудили такое "гуляние" во время полномасштабной войны. Под критику общества попали также и выступавшие на нем певцы и телеведущий.
  • ДБР также отреагировало на ситуацию с громкой свадьбой семьи Ильницких. Спикер по коммуникации ДБР Татьяна Сапьян отметила, что Роксолану Москву уволили несколько лет назад. Также Сапьян отметила, что ДБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за поступки своей бывшей сотрудницы.
  • В этом году, в конце октября, появилась информация о том, что экспрокурору Ростиславу Ильницкому якобы пытались вручить повестку в ТЦК. Представители военкомата прибыли по месту фактического проживания мужчины, но бывшего прокурора не было ни за одним из мест регистрации, поэтому ее оставили в почтовом ящике.