Согласно сообщению на сайте Министерства внутренних дел, Михаил Фридман пропал 10 октября 2023 года. А разыскивают его по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

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Что говорят в СБУ о Фридмане

По имеющимся данным, он привлекал собственные ресурсы. С их помощью массово распространяли сухпайки, одежду и другую продукцию под торговым знаком "Армия России". По сути, вся эта продукция поставляется российским захватчикам на передовую.

Но это еще не всё. Так, Михаил Фридман организовывал сбор материально-технической помощи. Ее направляли на нужды вражеских группировок России, воюющих против Украины. Также, отмечают в СБУ, страховые компании олигарха занимались страхованием военной техники, а также жизни и здоровья находящихся на фронте бойцов так называемой "второй армии мира".

Обратим внимание, что 6 июля Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, совладельцем которых является подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман. В частности, речь идет о материнских структурах "Сенс Банка" – ранее "Альфа Банк", а также фирмах из структуры собственного страхового бизнеса под брендом "АльфаСтрахование".

СБУ использовала данные расследования "Схем"

Как заметили в издании, основой подозрения Михаилу Фридману стали факты, впервые обнародованные в расследовании. В нем журналисты рассказали, как "АльфаСтрахование" – компания олигарха – страхует служебный транспорт Росгвардии. В частности, речь идет о тех воинских частях, которые непосредственно вовлечены в полномасштабную войну против нашего государства.

Кроме того, расследователи обнаружили, что еще одна российская компания Фридмана – X5 Retail Group – продолжает сотрудничать с военно-промышленным комплексом России во время полномасштабного вторжения. Если быть точнее, то говорится о работе с "Военторгом" минобороны страны-агрессора. Это предприятие занимается поставкой военным формы и продуктов.

Накануне на сайте Министерства внутренних дел появилась еще одна карточка с поиском человека. Ее опубликовали 15 декабря, а разыскивают в ней патриарха РПЦ Кирилла Гундяева. В ведомстве отмечают, что он скрывается от органов досудебного расследования. Также СБУ обвиняет его по двум статьям.