На сайте МВД отмечено, что Гундяев скрывается от органов досудебного расследования. Российский патриарх также обвиняется в двух статьях.
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Патриарха Кирилла разыскивает Украина
На карточке, которую опубликовало Министерство внутренних дел Украины, указано, что Кирилл Гундяев исчез 11 ноября 2023 года в Москве, тем самым избегая следствия по совершенным преступлениям.
Патриарха Кирилла объявили в международный розыск / Скриншот 24 Канала
Разыскивает российского патриарха Служба безопасности Украины. В частности, Гундяева обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, а также в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.
Гундяева обвиняют по двум статьям / Скриншот 24 Канала
Следует отметить, что если Гундяева все же привлекут к следствию и докажут в судебном порядке его причастность к военным преступлениям, то ему может грозить от 10 до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Гундяеву уже также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Россия объявила в розыск Кирилла Буданова
- Россия 14 декабря решила объявить в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. В то же время по какой статье обвинить украинского главу разведки оккупанты еще не придумали.
- В то же время, пропагандистские СМИ пишут, что украинскому генералу "инкриминируют" организацию взрыва на Керченском мосту. Следует отметить, что ранее суд в Москве "заочно арестовал" Буданова.
- Прокомментировал объявление в розыск Буданова представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что этот шаг есть довольно примитивным и неудачным даже для самих оккупантов.
- Кроме того, Юсов подчеркнул, что подобные действия со стороны России свидетельствуют об очередном признании эффективности работы и руководителя ГУР, что не может не радовать. Представитель разведки отметил, что искать Кирилла Буданова не нужно, ведь он находится на рабочем месте и выполняет поставленные задачи.