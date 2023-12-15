На сайті МВС зазначено, що Гундяєв переховується від органів досудового розслідування. Російського патріарха також звинувачують у двох статтях.

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Патріарха Кіріла розшукує Україна

На картці, яку опублікувало Міністерство внутрішніх справ України зазначено, що Кіріл Гундяєв зник 11 листопада 2023 року у Москві, тим самим уникаючи слідства щодо скоєних злочинів.



Патріарха Кіріла оголосили у міжнародний розшук / Скриншот 24 Каналу

Розшукує російського патріарха Служба безпеки України. Зокрема, Гундяєва звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій.



Гундяєва звинувачують по двох статтях / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що коли Гундяєва все ж притягнуть до слідства і доведуть у судовому порядку його причетність до воєнних злочинів, то йому може загрожувати від 10 до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Гундяєву вже також обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

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