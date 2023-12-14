Про це в коментарі 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він також додав, що росіянам не потрібно розшукувати Буданова, адже він не переховується.

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Росія організувала низку інформаційних провокацій

Юсов наголосив, що в рамках так званої пресконференції Путіна російська кремлівська пропаганда підготувала низку інформаційних провокацій. Деякі з них, за словами представника ГУР МО, креативні й більш вдалі, проте є й примітивні й повторювані.

Говорячи про примітивні інформаційні вкиди, Юсов говорить про оголошення в розшук Кирила Буданова так званими "правоохоронними органами Російської Федерації". Такі дії окупантів є примітивними, але разом з тим – демонструють ефективну роботу української розвідки та усіх спецслужб.

Це примітивний та невдалий крок навіть для самої російської пропаганди, тим більше – неодноразово повторюваний. З іншого боку, це чергове визнання ефективності роботи й очільника ГУР, й в цілому української розвідки та спецслужб, що не може не тішити. Шукати Кирила Олексійовича Буданова не потрібно, він на робочому місці й виконує поставлені завдання, які власне й полягають в зриві планів ворога й в деокупації українських територій, і власне – знищення ворогів, окупантів і воєнних злочинців,

– заявив Юсов.

Окупанти "оголосили в розшук" Буданова

Російські пропагандистські ЗМІ 14 грудня почали масово поширювати заяву про те, що російське МВС "оголосило у розшук" очільника ГУР Кирила Буданова. Втім, пропагандисти не вказали, за якими статтями "розшукують" керівника української розвідки. Вочевидь, кремлівські прихвосні ще не вигадали, у чому обвинувачують Буданова.

До слова, "оголосили у розшук" очільника ГУР вже після того, як "заочно засудили" у Московському суді. "Слухання" відбулося ще 21 квітня. Тоді Буданову "інкримінували" звинувачення за статтями: