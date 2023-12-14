Об этом в комментарии 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он также добавил, что россиянам не нужно разыскивать Буданова, ведь он не скрывается.

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Россия организовала ряд информационных провокаций

Юсов подчеркнул, что в рамках так называемой пресс-конференции Путина российская кремлевская пропаганда подготовила ряд информационных провокаций. Некоторые из них, по словам представителя ГУР МО, креативные и удачные, однако есть и примитивные и повторяющиеся.

Говоря о примитивных информационных вбросах, Юсов сказал об объявлении в розыск Кирилла Буданова так называемыми "правоохранительными органами Российской Федерации". Такие действия оккупантов примитивны, но вместе с тем – демонстрируют эффективную работу украинской разведки и всех спецслужб.

Это примитивный и неудачный шаг даже для самой российской пропаганды, тем более неоднократно повторяющийся. С другой стороны, это очередное признание эффективности работы и руководителя ГУР, и в целом украинской разведки и спецслужб, что не может не радовать. Искать Кирилла Алексеевича Буданова не нужно, он на рабочем месте и выполняет поставленные задачи, которые и заключаются в срыве планов врага и в деоккупации украинских территорий, и собственно – в уничтожении врагов, оккупантов и военных преступников,

– заявил Юсов.

Оккупанты "объявили в розыск" Буданова

Российские пропагандистские СМИ 14 декабря начали массово распространять заявление, что российское МВД "объявило в розыск" главу ГУР Кирилла Буданова. Впрочем, пропагандисты не указали, по каким статьям "разыскивают" руководителя украинской разведки. Очевидно, кремлевские прихвостни еще не придумали, в чем обвиняют Буданова.

К слову, "объявили в розыск" главу ГУР уже после того, как "заочно осудили" в Московском суде. "Слушание" состоялось еще 21 апреля 2023 года. Тогда Буданову "инкриминировали" обвинения по статьям: