Собственно, в четверг, 14 декабря, пропагандистские медиа взорвались от новости о том, что МВД России "начало разыскивать" главного украинского разведчика. Более полугода назад они уже писали, что Буданова "заочно арестовали", – информирует 24 Канал.
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Кремль "объявил в розыск" Буданова
Министерство внутренних дел даже не уточнило, по какой статье Буданов был объявлен в розыск. Не исключено, что так называемые российские "правоохранители" вообще еще не до конца сформулировали, в чем они обвиняют руководителя Главного управления разведки.
Однако СМИ Кремля пишут, что украинскому генералу "инкриминируют" организацию взрыва на Керченском мосту. Ранее Федеральной службе безопасности даже пришлось признать, что в результате погибли несколько россиян.
Добавим, что "заочно арестовал" Буданова 21 апреля Московский суд. Тогда он повесил на начальника ГУР следующие статьи российского уголовного кодекса:
- часть 1 статьи 205.4 – создание террористической группы;
- часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 – теракт, совершенный группой лиц;
- часть 3 статьи 222, часть 3 статьи 222.1 – хранение оружия и взрывчатки.
Как Буданов реагировал на "заочный арест"
- В интервью украинским журналистам руководитель Главного управления разведки Минобороны довольно иронично отреагировал на тот факт, что его "заочно арестовать" в России.
- "Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по отношению ко мне никаких решений там (в России – 24 Канал) не было. Мне приятно", – сказал тогда Кирилл Буданов.
Следует еще добавить следующее: взрыв на Крымском мосту, в организации которого обвиняют руководителя ГУР, произошел 8 октября 2022 года. Тогда Путин поручил ФСБ охранять переправу, но уже 17 июля 2023 "хлопок" снова расцвел на этой конструкции, соединяющей временно оккупированный Крым с материковой частью России.