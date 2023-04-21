Буданов пообещал работать еще лучше над отпором российским оккупантам. Напомним, что в России главу ГУР МО обвиняют в "теракте" на Крымском мосту.
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Реакция Буданова на заочный "арест" в России
Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно,
– сказал глава ГУР МО.
Буданов отметил, что это хороший показатель нашей работы, и обязался работать еще лучше.
Что этому предшествовало
- Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Кирилла Буданова. Его обвиняют в "теракте" на Крымском мосту.
- К тому же Буданова объявили в международный розыск.
Взрывы на Крымском мосту: все, что известно
- 8 октября 2022 года "хлопок" посетил единственный сухопутный коридор России с временно оккупированным Крымом – Керченский мост.
- В России заявили, что взрывчатка была внутри одного из грузовиков.
- Тогда произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, идущей из Краснодара в Керчь.
- По информации росСМИ, было повреждено около 1,3 километра железнодорожного полотна на Керченском мосту.
- 11 октября росСМИ сообщали, что якобы количество жертв в результате подрыва Крымского моста выросло. Вместо трех погибших писали о четырех.
- 12 октября в России якобы было проведено расследование. В Следственном комитете обвинили во взрыве главу ГУР МО Кирилла Буданова.
- В Главном управлении разведки заявили, что ФСБ и Следственный комитет – это фейковые структуры.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Россия сама совершила этот взрыв на Крымском мосту.
- Кстати, в России усилят охрану Крымского моста летом. Так, будет увеличено количество охранников и смотровых пунктов.
- Украинские военные заявляли, что Крымский мост используется российской армией для снабжения боеприпасами и военной техникой, а поэтому является легитимной военной целью.