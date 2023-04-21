Буданов пообіцяв працювати ще краще над відсіччю російським окупантам. Нагадаємо, що у Росії очільника ГУР МО звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.
До теми Спіймай мене, якщо зможеш: у Росії зібралися арештувати Буданова за вигаданий "теракт"
Реакція Буданова на заочний "арешт" у Росії
Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно,
– сказав очільник ГУР МО.
Буданов зазначив, що це хороший показник нашої роботи, і зобов’язався працювати ще краще.
Що цьому передувало
- Лефортовський суд Москви заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.
- До того ж Буданова оголосили у міжнародний розшук.
Вибухи на Кримському мосту: все, що відомо
- 8 жовтня 2022 року "бавовна" завітала на єдиний сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим Кримом – Керченський міст.
- У Росії заявили, що вибухівка була всередині однієї з вантажівок.
- Тоді сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч.
- За інформацією росЗМІ, було пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна на Керченському мосту.
- 11 жовтня росЗМІ повідомляли, що нібито кількість жертв внаслідок підриву Кримського мосту виросла. Замість трьох загиблих писали про чотирьох.
- 12 жовтня у Росії нібито провели розслідування. У Слідчому комітеті звинуватили у вибуху голову ГУР МО Кирила Буданова.
- У Головному управлінні розвідки заявили, що ФСБ і Слідчий комітет – це фейкові структури.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Росія сама здійснила цей вибух на Кримському мосту.
- До речі, у Росії посилять охорону Кримського мосту влітку. Так, буде збільшено кількість охоронців та оглядових пунктів.
- Українські військові заявляли, що Кримський міст використовується російською армією для постачання боєприпасів та військової техніки, а тому є легітимною військовою ціллю.