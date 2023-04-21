Буданов пообіцяв працювати ще краще над відсіччю російським окупантам. Нагадаємо, що у Росії очільника ГУР МО звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.

До теми Спіймай мене, якщо зможеш: у Росії зібралися арештувати Буданова за вигаданий "теракт"

Реакція Буданова на заочний "арешт" у Росії

Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно,
– сказав очільник ГУР МО.

Буданов зазначив, що це хороший показник нашої роботи, і зобов’язався працювати ще краще.

Що цьому передувало

  • Лефортовський суд Москви заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.
  • До того ж Буданова оголосили у міжнародний розшук.

Вибухи на Кримському мосту: все, що відомо

  • 8 жовтня 2022 року "бавовна" завітала на єдиний сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим Кримом – Керченський міст.
  • У Росії заявили, що вибухівка була всередині однієї з вантажівок.
  • Тоді сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч.
  • За інформацією росЗМІ, було пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна на Керченському мосту.
  • 11 жовтня росЗМІ повідомляли, що нібито кількість жертв внаслідок підриву Кримського мосту виросла. Замість трьох загиблих писали про чотирьох.
  • 12 жовтня у Росії нібито провели розслідування. У Слідчому комітеті звинуватили у вибуху голову ГУР МО Кирила Буданова.
  • У Головному управлінні розвідки заявили, що ФСБ і Слідчий комітет – це фейкові структури.
  • Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Росія сама здійснила цей вибух на Кримському мосту.
  • До речі, у Росії посилять охорону Кримського мосту влітку. Так, буде збільшено кількість охоронців та оглядових пунктів.
  • Українські військові заявляли, що Кримський міст використовується російською армією для постачання боєприпасів та військової техніки, а тому є легітимною військовою ціллю.