Буданов пообіцяв працювати ще краще над відсіччю російським окупантам. Нагадаємо, що у Росії очільника ГУР МО звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.

До теми Спіймай мене, якщо зможеш: у Росії зібралися арештувати Буданова за вигаданий "теракт"

Реакція Буданова на заочний "арешт" у Росії

Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно,

– сказав очільник ГУР МО.

Буданов зазначив, що це хороший показник нашої роботи, і зобов’язався працювати ще краще.

Що цьому передувало

Лефортовський суд Москви заочно заарештував Кирила Буданова. Його звинувачують у "теракті" на Кримському мосту.

До того ж Буданова оголосили у міжнародний розшук.

Вибухи на Кримському мосту: все, що відомо