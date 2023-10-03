Обвинение выдвинул следственный комитет России. Там говорят, что собрали доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации более ста ударов дронами по территории Москвы и Московской области, других регионах и оккупированном ими Крыма
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И так, несмотря на то, что войну начала именно Россия, и именно их армия регулярно атакует объекты гражданской инфраструктуры в Украине, следком страны-агрессора решил возмутиться атакам беспилотников по их территории.
Хотя, должны признать, не просто так, ведь паника среди россиян нарастает, все чаще им надоедают неизвестные беспилотники, которые взрываются и нарушают сон россиян. Заочный розыск и обвинение – это, по крайней мере, видимость каких-либо действий. Хотя вряд ли это спасет кремлевский режим от нарастающего в России недовольства.
Украинских топ-военачальников объявили в розыск
"Заочно обвинение в совершении преступлений, по статье террористический акт, предъявлено главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку", – говорится в сообщении вражеского ведомства.
В следкоме России объявили террористами высшее военное руководство Украины / Коллаж росСМИ
Также там говорят, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих. Следовательно, следком "планирует в ближайшее время объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно".
Конечно, интересно, как на практике должны разыскивать россияне военачальников. Разве посетят Украину, хорошая услуга будет для украинских спецслужб.
Что известно об ударах по России
- Россия все чаще страдает от ударов беспилотников по военным объектам, среди которых аэродромы с военными самолетами и производства оружия, как авиазавод, где производили ракеты X-59.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на новые атаки России по энергетической инфраструктуре, если они будут. Собственно, для этого мы и нуждаемся в большем количестве оружия, в том числе истребителях.
- В ночь на 30 августа произошла массированная атака беспилотников на регионы России. Так, взрывы прогремели на аэродроме в Пскове, Орловской, Брянской, Рязанской, Московской областях.
- По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало более 10 беспилотников.