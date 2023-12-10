Почав свою епічну "проповідь" патріарх Кіріл з того, як росіянам "пощастило" жити у ці часи. Ага, особливо – 338 820 окупантам, які – у пакетах та у пеклі.

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Далі Кіріл заявив, що Росія – одна з 5 "вільних" країн у світі. Можливо, він вже почав піар-кампанію президентських виборів 2024 року.

Ми живемо в реально вільній країні. Ми маємо дякувати Богу за все це, молитися за батьківщину нашу, за головнокомандувача нашого Володимира Володимировича Путіна – православного чоловіка, який чітко усвідомлює величезну відповідальність, покладену на нього зверху за батьківщину нашу,

– заявив Кіріл.

Поєднання слів "Бог" та "Путін" в одному реченні й заклик молитися за Путіна – жахливе богохульство. Це ніби просити молитися за чорта з пекла.

Окрім того, Кіріл закликав молитися за окупантів, які скоюють геноцид українців. Раніше він вже благословляв їх. Після цього церква, де це відбувалося, раптом спалахнула. Збіг? Не думаємо.