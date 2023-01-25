Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року патріарх Кіріл цинічно закликав російських військових до війни, мовляв, вони мають бути готові "захищати свій народ".

До теми Патріарх Кіріл благословив російські війська на війну з Україною

У Росії горіла церква

Як стало відомо, у Кірові горіла Феодорівська церква. Там "хрестили" загарбників перед їхнім вторгненням в Україну.

Судячи з опублікованих кадрів, було повністю зруйновано головний купол і барабан церкви, розбито скло на вікнах та пошкоджено огорожу.

Що ж, карма діє.

Наслідки пожежі у російській церкві / фото росЗМІ

Як горіла російська церква: дивіться відео

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