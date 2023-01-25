Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року патріарх Кіріл цинічно закликав російських військових до війни, мовляв, вони мають бути готові "захищати свій народ".
До теми Патріарх Кіріл благословив російські війська на війну з Україною
У Росії горіла церква
Як стало відомо, у Кірові горіла Феодорівська церква. Там "хрестили" загарбників перед їхнім вторгненням в Україну.
Судячи з опублікованих кадрів, було повністю зруйновано головний купол і барабан церкви, розбито скло на вікнах та пошкоджено огорожу.
Що ж, карма діє.
Наслідки пожежі у російській церкві / фото росЗМІ
Як горіла російська церква: дивіться відео
Потужні пожежі в Росії: останні новини
- В Іркутській області 21 січня спалахнула пожежа. Потужно палали цистерни з паливом, бензовоз та 3 залізничні потяги.
- Нещодавно у Москві горів трирівневий буксир "Адлер". Сильне полум'я було видно здалеку.
- В Оренбурзькій області горів наметовий табір для мобілізованих. Росіяни вистрибували в одних шкарпетках, бо речі згоріли.
- У Самарській області спалахнув ринок. Вогонь не могли загасити майже п'ять годин.
- У Ростовській області спалахнула масштабна пожежа. Дотла згорів корпус військової частини.
- А в Санкт-Петербурзі загорівся бізнес-центр "Берег". Вогонь охопив складські приміщення. Працівники бізнес-центру на вулиці мовчки спостерігали за пожежею, яка, вочевидь, їх взагалі не засмутила.
- До речі, 26 грудня на російському аеродромі Енгельс пролунали потужні вибухи. У Росії заявили про 3 загиблих. Ще 4 зазнали поранень.