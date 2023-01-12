Пожежа сталася вранці 12 січня навпроти Північного річкового вокзалу Москви. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на буксирі

Займання сталося у машинному відділенні буксира "Адлер". Причини пожежі поки не афішують. Втім, росіяни вже традиційно заволали, що постраждалих немає.

Тим часом у мережі поширили відео з місця пожежі. За даними росЗМІ, вогонь загасили на площі 25 квадратних метрів.

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Як горів російський буксир: дивіться відео

Коротко про крайні пожежі в Росії

  • У середу, 11 січня, в столиці Росії сталася масштабна пожежа. Місцеві жителі розповіли, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму. Ймовірно, біля посудини з дизельним паливом хтось знову невдало покурив. Шість траснпортних засобів згоріли вщент.
  • Напередодні, 9 січня, у Південно-Сахалінську вогонь охопив верхню частину будівлі бізнес-центру – полум'я поширилося з даху до 3 поверху. Всередині обвалилися сходи. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. З будівлі евакуювали 30 осіб.
  • Тим часом у Братську невідомий чоловік кинув у вікно військкомату пляшку з запальною сумішшю. Внаслідок пожежі пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах.