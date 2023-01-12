Пожежа сталася вранці 12 січня навпроти Північного річкового вокзалу Москви. Про це повідомили росЗМІ, пише 24 Канал.

Читайте також Пожежозалежні: у Москві знову палає – у небо здійнявся чорний дим

Що відомо про пожежу на буксирі

Займання сталося у машинному відділенні буксира "Адлер". Причини пожежі поки не афішують. Втім, росіяни вже традиційно заволали, що постраждалих немає.

Тим часом у мережі поширили відео з місця пожежі. За даними росЗМІ, вогонь загасили на площі 25 квадратних метрів.

Читайте також Жага до влади: як пригожинська атака на Соледар зірвала плани Шойгу по захопленню Бахмута

Як горів російський буксир: дивіться відео

Коротко про крайні пожежі в Росії