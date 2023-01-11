За інформацією російських телеграм-каналів, пожежа сталась на вулиці Бориса Пастернака в Москві. Місцеві жителі кажуть, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму.

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Які обставини пожежі

Ймовірно біля посудини з дизельним паливом хтось знову невдало покурив. Відтак, на стоянці загорілись декілька автомобілів.

В результаті пожежі ніхто не постраждав, проте шість транспортних засобів згоріли дотла.

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