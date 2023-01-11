За інформацією російських телеграм-каналів, пожежа сталась на вулиці Бориса Пастернака в Москві. Місцеві жителі кажуть, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму.
До теми Вистрибували на мороз в одних шкарпетках: в Росії згорів ще один табір для мобілізованих
Які обставини пожежі
Ймовірно біля посудини з дизельним паливом хтось знову невдало покурив. Відтак, на стоянці загорілись декілька автомобілів.
В результаті пожежі ніхто не постраждав, проте шість транспортних засобів згоріли дотла.
В Москві горить парковка: дивіться відео
Пожежі в Росії: останні новини
- У російському Південно-Сахалінську сталася потужна пожежа. Як розповіли очевидці, вогонь охопив верхню частину будівлі бізнес-центру – полум'я поширилося з даху до 3 поверху. Усередині обвалилися сходи. За словами місцевих жителів, вітер розносить дим на пологовий будинок, який розташований неподалік.
- Цього ж дня у Когалимі вогонь охопив гуртожиток підприємства "Нафтогазавтоматика". За попередньою інформацією, з будівлі самостійно евакуювали 13 осіб. ЗМІ кажуть, що постраждалих немає. Пожежі присвоїли другий ранг.
- Також у Братську на вулиці Рябіновій 9 січня охоронець помітив, що з будівлі військкомату йде дим. Як виявилось, невідомий чоловік кинув у вікно військкомату пляшку із запальною сумішшю. У підсумку вогонь загасили рятувальники. Внаслідок пожежі пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах.
- 7 січня у селищі Моква, яке розташоване під Курськом, сталася потужна пожежа. Попередньо, там загорілася трансформаторна підстанція.