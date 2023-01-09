Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що раніше у Новочеркаську дотла згорів новий корпус військової частини.
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У Росії вкотре підпалили військкомат
Так, у Братську на вулиці Рябіновій 9 січня охоронець помітив, що з будівлі військкомату йде дим. На місце події прибули пожежники.
Як виявилось, невідомий чоловік кинув у вікно військкомату пляшку із запальною сумішшю. У підсумку вогонь загасили рятувальники. Внаслідок пожежі пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Усередині приміщення були двоє співробітників, але вони евакуювались самостійно. Наразі палія військкомату розшукує поліція.
Наслідки пожежі у російському військкоматі / фото росЗМІ
Як у Братську горів військкомат: дивіться відео
Інші підпали російських військкоматів
- 23 грудня в Москві загорілась військова частина, а у Саратовській області – військкомат. Так, невідомі намагалися підпалити кабінет чергового. Правоохоронці знайшли там пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, олії.
- 22 вересня стало відомо, що згоріли щонайменше 3 військкомати. Також у Тольятті, що в Самарській області, спробували підпалити державну адміністрацію.
- До того ж у російському місті Кемерово жінка намагалася спалити військкомат. Вона кинула у приміщення коктейль Молотова. Її відразу затримали на місці. Про мотиви вчинку не повідомляється.
- До речі, один з військкоматів у Московській області підпалили вдруге за 2022 рік. Через регулярні підпали та напади на військові комісаріати керівництво Росії вирішило посилити їхню охорону.