Про це повідомляють у російських ЗМІ. Один з військкоматів Московської області узагалі горить вже вдруге за рік.

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У Щолково під Москвою вкотре підпалили військкомат

У Московській області невідомий чоловік жбурнув пляшку з горючою сумішшю у будівлю військкомату. Через це на першому поверсі спалахнула пожежа.

Варто зазначити, що щолківський військкомат уже вдруге пробують підпалити. У травні горіла його сусідня будівля.

Унаслідок атаки на щолківський військкомат спалахнула пожежа / фото з соцмереж

Під Москвою невідомий кинув у військкомат пляшку з горючою сумішшю / фото з соцмереж

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Росгвардія патрулюватиме територію біля військкоматів через часті підпали

Через регулярні підпали та напади на військові комісаріати керівництво Росії вирішило посилити їхню охорону. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За наявною інформацією, територію довкола військкоматів патрулюватиме Росгвардія. Окрім того, самі будівлі будуть під охороною груп затримання.

Такі нововведення діятимуть у низці російських міст. Насамперед це рішення стосується столиці.

Нагадаємо, що нещодавно у Росії знайшли тіло військового комісара Романа Маліка. Правоохоронці не виключають версії про умисне вбивство.

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