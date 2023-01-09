Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее в Новочеркасске дотла сгорел новый корпус воинской части.

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В России в очередной раз подожгли военкомат

Так, в Братске на улице Рябиновой 9 января охранник заметил, что из здания военкомата идет дым. На место происшествия прибыли пожарные.

Как оказалось, неизвестный мужчина бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате огонь потушили спасатели. Из-за пожара повреждены кабинеты на первом и втором этажах.

По предварительной информации, никто не пострадал. Внутри помещения находились двое сотрудников, но они эвакуировались самостоятельно. Сейчас поджигателя военкомата разыскивает полиция.



Последствия пожара в российском военкомате / фото росСМИ

Как в Братске горел военкомат: смотрите видео

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