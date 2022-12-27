Масштабного пожара удалось избежать, однако, сгорело одно из окон. Об этом сообщили росСМИ, пишет 24 канал.

Кстати говоря Пылало не только в Москве: в Саратовской области горел военкомат

Пожилые супруги пытались сжечь военкомат

Интересно, что сначала росСМИ сообщали о двух женщинах, пытавшихся сжечь военкомат на проспекте Ленина. Впрочем, уже вскоре уточнили, что якобы это были пожилые супруги. В частности, 70-летний мужчина и его жена, которой, кстати, уже 76.

Неизвестно, почему пенсионеры решили поджечь здание. Вражеские СМИ предполагают, будто бы пожилые люди действовали по заданию "телефонных мошенников".

Впрочем, есть еще одна версия, о которой кремлевские пропагандисты точно не напишут. Может быть, что россиянина хотели отправить умирать на войну против Украины. Кстати, случаи мобилизации пожилых людей в государстве-агрессоре уже были.

Обратите внимание! В октябре украинская разведка опубликовала перехват разговора одного из оккупантов. Его девушка пожаловалась: "Из районов всех дергают. Дедушек просто забирают, которым под 60 – 65 лет".

Как пенсионеры в Московской области пытались сжечь военкомат: смотрите видео

В Саратовской области сгорел кабинет дежурного

Заметим, что сжигать военкоматы в России во время полномасштабной войны уже стали традицией. Так, 23 декабря вспыхнуло здание в Саратовской области.

Огонь охватил военный комиссариат в селе Ивантеевка по улице Кооперативной. На этот раз масштабы пожара были в разы больше. В частности, сгорел кабинет дежурного.

Позже российские правоохранители обнаружили в помещении пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, масла. Однако поджигателей пока не нашли.