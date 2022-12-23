По информации российских СМИ, в Саратовской области неизвестные совершили пожар. Огонь охватил здание военного комиссариата в селе Ивантеевка по улице Кооперативной, информирует 24 канал.
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Сгорел кабинет дежурного
Как сообщают, неизвестные пытались поджечь кабинет дежурного. Правоохранители нашли там пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, мастила.
В Саратовской области горел военкомат / Фото росСМИ
Пожар удалось погасить до того, как он перешел на другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня. Полиция ищет поджигателей.
Неизвестные пытались поджечь кабинет дежурного / Фото росСМИ
В Москве горела воинская часть
Интересно, что утром в тот же день в столице России загорелась воинская часть. По предварительным данным, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части в московском Восточном административном округе.
По имеющейся информации, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных бригад. Как известно, пострадавших нет.
В России постоянно что-то пылает: последние новости
- 18 декабря в России вспыхнул пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутске. Местные телеграм-каналы Иркутска писали, что площадь распространения огня более одной тысячи квадратных метров. Однако потом враждебная власть это отрицала и констатировала, что горят 400 "квадратов". Кроме того, по предварительным данным, пострадал один человек.
- Позже, 22 декабря, в российском Мурманске вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов". В это время единственный авианосец России как раз находился на ремонтном заводе "Звездочка".
- 15 декабря "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар.
- Также в ночь на 9 декабря утро под Москвой началось с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами газовых баллонов. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".