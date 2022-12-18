Не успели спасатели во Владивостоке потушить горящее более 14 часов пламя, как им уже "приходится ехать" в Иркутск на нефтегазовое месторождение. 24 Канал со ссылкой на российские СМИ сообщает, что 18 декабря вспыхнул очередной пожар в России.

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Какова площадь возгорания месторождения

Местные телеграммы Иркутска писали, что площадь распространения огня свыше тысячи квадратных метров. Одна потом враждебная власть этому возразила и констатировала, что горят всего 400 "квадратов". Кроме того, по предварительным данным, пострадал один человек.

Кадры пожара в Иркутской области: смотрите видео с вражеских СМИ

Обратите внимание! Как сообщают СМИ, пожару присвоен 3 уровень сложности – к ликвидации пламени было привлечено немало пожарных и единиц техники.

Пылает нефтегазовая установка на российском месторождении: смотрите видео с вражеских СМИ

Некоторые телеграм-каналы пишут, что пожар на Марковском месторождении начался из-за утечки и взрыва газа, а оборудование было неисправно. "Вахтовиков" из ближайших селений эвакуировали в город.

Ранее горел нефтеперерабатывающий завод в регионе

Стоит вспомнить к этой теме, что в конце ноября в России вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в Ангарске, что в Иркутской области. Он является самым крупным таким предприятием во всей Сибири, ведь перерабатывает более 10,2 миллиона тонн нефти в год. Вражеские СМИ тогда сообщали, что бороться с огнем вызвали 104 пожарных и 25 единиц техники. В то же время, самое интересное, что власти отмечали, что пламя на работу завода совсем не повлияло.