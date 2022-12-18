Не встигли рятувальники у Владивостоці загасити полум'я, що горіло понад 14 годин, як їм уже "доводиться їхати" в Іркутськ на нафтогазове родовище. 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляє, що 18 грудня спалахнула чергова пожежа в Росії.

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Яка площа займання родовища

Місцеві телеграм-канали Іркутська писали, що площа поширення вогню понад одна тисяча квадратних метрів. Одна потім ворожа влада це заперечила та констатувала, що горить 400 "квадратів". Окрім того, за попередніми даними, постраждала одна людина.

Кадри пожежі в Іркутській області: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Зверніть увагу! Як повідомляють ЗМІ, пожежі присвоєно 3 рівень складності – до ліквідації полум'я було залучено чимало вогнеборців і одиниць техніки.

Палає нафтогазова установка на російському родовищі: дивіться відео з ворожих ЗМІ

Окрім того, деякі телеграм-канали пишуть, що пожежа на Марківському родовищі почалася через витік та вибух газу, а обладнання було несправне. "Вахтовиків" із найближчих селищ евакуювали до міста.

Раніше горів нафтопереробний завод в регіоні

Варто згадати до цієї теми, що наприкінці листопада в Росії спалахнув нафтопереробний завод в Ангарську, що в Іркутській області. Він є найбільший таким підприємством у всьому Сибіру, адже переробляє понад 10,2 мільйона тонн нафти на рік. Ворожі ЗМІ тоді повідомляли, що боротись з вогнем викликали 104 пожежники та 25 одиниць техніки. Водночас найцікавіше, що влада зазначала, що полум'я на роботу заводу зовсім не вплинуло.