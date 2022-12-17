Відео з місця подій поширюють російські телеграм-канали. Пожежа спалахнула на вулиці Кар'єрній,
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Які обставини інциденту
Пожежа спалахнула на складі кондитерської фабрики "Яшкіно". Повідомляють, що вогонь охопив 2 тисяч квадратних метрів, покрівля обвалилась.
На місці працюють 12 одиниць техніки та 42 рятувальники. Як зазначають, наразі інформація про постраждалих не надходила. Серед продукції фабрики були новорічні набори цукерок, тістечка, шоколад, печиво та торти.
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Інші пожежі у Росії: останні новини
- 15 грудня "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа. Відомо як про постраждалих, так і загиблих.
- Вранці 10 грудня стало відомо, що у столиці Росії загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних, яку побудували ще наприкінці XVII століття. Під час ліквідації полум'я постраждав пожежник.
- Також у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".
- У Барнаулі 9 грудня горіло виробниче підприємство з виготовлення шин. Вогонь поширився на тисячу квадратних кілометрів.
- Масштабна пожежа спалахнула у Бєлгороді 8 грудня. Вона могла виникнути через невдалий запуск ракети.