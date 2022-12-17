Видео с места событий распространяют российские телеграммы-каналы. Пожар вспыхнул на улице Карьерной,
Интересно "Хлопок" отправился в турне: в оккупированном Крыму, Белгороде и Курске раздались взрывы
Какие обстоятельства инцидента
Пожар вспыхнул на складе кондитерской фабрики "Яшкино". Сообщают, что огонь охватил 2 тысячи квадратных метров, кровля обвалилась.
На месте работают 12 единиц техники и 42 спасателя. Как отмечают, в настоящее время информация о пострадавших не поступала. Среди продукции фабрики были новогодние наборы конфет, пирожные, шоколад, печенье и торты.
Во Владивостоке горит кондитерский состав: смотрите видео
Другие пожары в России: последние новости
- 15 декабря "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар. Известно как о пострадавших, так и о погибших.
- Утром 10 декабря стало известно, что в столице России загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных, построенная еще в конце XVII века. Во время ликвидации пламени пострадал пожарный.
- Также в ночь на 9 декабря утро под Москвой началось с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами газовых баллонов. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".
- В Барнауле 9 декабря горело производственное предприятие по производству шин. Огонь распространился на тысячу квадратных километров.
- Масштабный пожар вспыхнул в Белгороде 8 декабря. Она могла возникнуть из-за неудачный запуск ракеты.