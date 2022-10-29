Полиция столицы российского угольного региона Кузбасс сразу же арестовала женщину. Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Какие были мотивы у женщины

Сообщается, что 28 октября женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата. Местные власти уверяют, что пожар потушили, пострадавших нет.

Женщину сразу задержали на месте. О мотивах поступка не сообщается.

В России горит очередной военкомат: видео

Россияне не хотят воевать в Украине

После того как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, подобные случаи в России значительно участились. В нескольких городах вспыхнули военкоматы и административные здания 22 сентября.

Россияне подожгли здание Тольяттинской администрации, также о пожаре сообщили и в Нижнем Новгороде – там загорелся призывной пункт. Еще один военкомат подожгли в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом.

Один из военкоматов в Московской области подожгли уже второй за год. Из-за регулярных поджогов и нападений на военные комиссариаты руководство России решило усилить их охрану.

Зеленский о новой волне мобилизации в России

Британская разведка сообщила, что в России обеспокоены тем, что их общество начинает осознавать последствия войны в Украине. Поэтому там уже разработали план, который поможет отвлечь людей.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "долевой мобилизации". По его словам, якобы призвали 300 тысяч человек и больше не планируют.

Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что поскольку Россия практически совсем не подготовила мобилизованные к войне, то уже совсем скоро государству-агрессору может понадобиться новая волна мобилизации людей в зону боевых действий.

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