Здание было новенькое и большое, так что горело она хорошенько, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Если же серьезно, то мы радуемся, что на один военный объект у врага стало меньше. А значит, это хоть как-то, но повлияет на ход боевых действий в Украине.
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Пылала казарма ярко
В сеть, конечно, выложили видео. На нем можно увидеть, как новая казарма воинской части уверенно горит. Произошло это в Новочеркасске Ростовской области. К тому же Славянску, например, около 300 километров.
Казарма в Новочеркасске ярко вспыхнула: смотрите видео
Чем особенна эта воинская часть? Тем, что на ней базируется 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил России. Напомним, что в октябре мы рассказывали об этой дивизии. Она состояла в основном из отмобилизованных военнослужащих. А действовала на Херсонском направлении. И 10 октября в Генштабе сообщали, что на 9 октября она потеряла более 520 своих бойцов.
Что касается самой казармы, то сооружение относительно свежее. Его построили всего 6 лет назад. Ну что ж, придется оккупантам из дерьма и палок лепить новые бараки для своих "чмобиков". Хотя им не привыкать жить в плохих условиях.
Пожары для россиян – возможность согреться
- Причем согревают они даже нас. Так, накануне мы рассказывали вам о пожилых супругах, которые пыталось сжечь военкомат. Случилось это на Подольске на проспекте Ленина. По имеющейся информации, поджигателями оказались 70-летний мужчина и 76-летняя женщина. Правда, доподлинно неизвестно, что побудило их поджечь военкомат. Пропагандисты и здесь нашли какое-то логическое объяснение. Якобы пара попала под влияние "телефонных мошенников".
- Несколькими днями ранее стало известно о вспыхнувшем в Новосибирске пожаре. Там загорелся склад, где хранились пластиковые изделия.
- Но, так сказать, вишенкой на торте стал пожар на аэродроме Энгельс. Эта ситуация заставила оккупантов снова перебросить свою стратегическую авиацию дальше от границы с Украиной. Кроме того, это могло повлиять на будущий ракетный удар.
К слову, ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги. Как только звучат сирены – перебирайтесь в укрытие и оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.