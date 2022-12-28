Здание было новенькое и большое, так что горело она хорошенько, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Если же серьезно, то мы радуемся, что на один военный объект у врага стало меньше. А значит, это хоть как-то, но повлияет на ход боевых действий в Украине.

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Пылала казарма ярко

В сеть, конечно, выложили видео. На нем можно увидеть, как новая казарма воинской части уверенно горит. Произошло это в Новочеркасске Ростовской области. К тому же Славянску, например, около 300 километров.

Казарма в Новочеркасске ярко вспыхнула: смотрите видео

Чем особенна эта воинская часть? Тем, что на ней базируется 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил России. Напомним, что в октябре мы рассказывали об этой дивизии. Она состояла в основном из отмобилизованных военнослужащих. А действовала на Херсонском направлении. И 10 октября в Генштабе сообщали, что на 9 октября она потеряла более 520 своих бойцов.

Что касается самой казармы, то сооружение относительно свежее. Его построили всего 6 лет назад. Ну что ж, придется оккупантам из дерьма и палок лепить новые бараки для своих "чмобиков". Хотя им не привыкать жить в плохих условиях.

Пожары для россиян – возможность согреться

Причем согревают они даже нас. Так, накануне мы рассказывали вам о пожилых супругах, которые пыталось сжечь военкомат. Случилось это на Подольске на проспекте Ленина. По имеющейся информации, поджигателями оказались 70-летний мужчина и 76-летняя женщина. Правда, доподлинно неизвестно, что побудило их поджечь военкомат. Пропагандисты и здесь нашли какое-то логическое объяснение. Якобы пара попала под влияние "телефонных мошенников".

Несколькими днями ранее стало известно о вспыхнувшем в Новосибирске пожаре. Там загорелся склад, где хранились пластиковые изделия.

Но, так сказать, вишенкой на торте стал пожар на аэродроме Энгельс. Эта ситуация заставила оккупантов снова перебросить свою стратегическую авиацию дальше от границы с Украиной. Кроме того, это могло повлиять на будущий ракетный удар.

К слову, ни в коем случае не игнорируйте воздушные тревоги. Как только звучат сирены – перебирайтесь в укрытие и оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.