Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Попередньо, пожежа охопила гуртожиток на площі 160 квадратних метрів.

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У Когалимі сталася потужна пожежа

Зранку 9 січня у Когалимі загорівся гуртожиток підприємства "Нафтогазавтоматики". На місце події виїхали рятувальники.

За попередньою інформацією, з будівлі самостійно евакуювали 13 осіб. ЗМІ кажуть, що постраждалих немає. Пожежі присвоїли другий ранг.

У Когалимі горить гуртожиток: дивіться відео

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