Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Попередньо, пожежа охопила гуртожиток на площі 160 квадратних метрів.
Зверніть увагу У новий рік – з новою пожежею: в Росії навмисно підпалили військкомат
У Когалимі сталася потужна пожежа
Зранку 9 січня у Когалимі загорівся гуртожиток підприємства "Нафтогазавтоматики". На місце події виїхали рятувальники.
За попередньою інформацією, з будівлі самостійно евакуювали 13 осіб. ЗМІ кажуть, що постраждалих немає. Пожежі присвоїли другий ранг.
У Когалимі горить гуртожиток: дивіться відео
Пожежі в Росії: останні новини
- Увечері 7 січня під Курськом загорілася трансформаторна підстанція. Внаслідок займання приватний сектор залишився без світла й опалення.
- 23 грудня у Москві загорілась військова частина, а згодом вогонь спалахнув і у приміщенні ОМОНу. Як відомо, постраждалих немає.
- У російській Чувашії загорівся гуртожиток. Як стало відомо, серед постраждалих є багато дітей. Спочатку повідомляли, що постраждали 15 людей, зокрема, 8 дітей. Згодом озвучили цифру 17 потерпілих.
- Окрім цього, у російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що горіла будівля виробництва, розташована на Пулківському шосе.