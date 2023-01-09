Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Предварительно, пожар охватил общежитие на площади 160 квадратных метров.

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В Когалыме произошел мощный пожар

Утром 9 января в Когалыме загорелось общежитие предприятия "Нефтегазавтоматики". На место происшествия выехали спасатели.

По предварительной информации, из здания самостоятельно эвакуировали 13 человек. СМИ говорят, что пострадавших нет. Пожару присвоили второй ранг.

В Когалыме горит общежитие: смотрите видео

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