Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. По состоянию на 22:44 пожар еще пылал.

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В России горит трансформаторная подстанция

В поселке Моква, расположенном под Курском, вечером 7 января начался мощный пожар. Скорее всего, там загорелась трансформаторная подстанция.

В результате возгорания в Мокве и поселке 2-я Моква весь частный сектор остался без света и отопления. Сейчас на улице 22 градуса мороза.

По информации российских СМИ, пожар до сих пор не могут полностью потушить. Местные власти пока не предоставили более подробную информацию об этом инциденте.

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Кратко о последних пожарах в России