Мы не устаем напоминать, что в Россию регулярно наведывается "хлопок". Не обошла он в этот раз Омск и Ростов. Рассказываем, что происходит в стране-агрессоре в канун Нового года.

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"Хлопок" звучит и звучит

Сразу же оговоримся, что деталей немного. По крайней мере, тех, которые касаются взрывов. Только местные телеграм-каналы сообщают, что слышали их в Омске и в Белгородской области. Что касается первого, то сетью даже распространяется видео. На нем можно увидеть масштабы огня. Судя по ролику, пожар произошел недалеко от железнодорожного полотна.

В Омске произошел мощный взрыв: смотрите видео

А еще телеграм-каналы сообщают о взрывах в Воронеже. Доподлинно непонятно, действительно ли это "хлопок". Как бы то ни было, но мы будем не против, если это действительно он.

В Ростове вспыхнула АЭС

Хорошие новости из Ростовской области. Известно, что вспыхнул трансформатор на Ростовской АЭС. Об этом появилась информация на сайте "Росэнергоатома".

По имеющимся данным, огонь удалось ликвидировать. Что касается радиационного фона, то он, уверяют российские пропагандисты, не изменился и находится в пределах нормы. Также известно, что в результате пожара погиб один сотрудник, еще один был направлен в реанимацию.

Тем временем в Москве готовятся к атаке

Заметим, что в Москве ужасно боятся ракетного или удара дронами. Мало того, что доступ к Кремлю ограничили. На Красной площади и окрестностях стоят ОМОНовцы. Так сказать, "праздничная атмосфера".



Центр Москвы патрулируют правоохранители / Фото из местных телеграмов



Центр Москвы патрулируют правоохранители / Фото из местных телеграмов

Но это еще не все. В Москве решили усилить противовоздушную оборону. В небо подняли 7 единиц авиации. А вот сотрудники ФСБ работают в усиленном режиме. Они занимаются поиском якобы украинских ДРГ. Не обошлось, конечно же, без усиленного патрулирования.

"Праздничную атмосферу" дарят ОМОНовцы: смотрите видео

Кстати, Путин еще в обед опубликовал видеообращение к своему рабскому народу. У бункерного диктатора настолько сильна паранойя, что он решил сняться в окружении проверенной массовки. Здесь мы рассказывали, что с вроде бы военными, на чьем фоне он стоит, не так.