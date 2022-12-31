В Жирновском районе Волгоградской области рухнул неизвестный объект. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, пишет 24 Канал.
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Что же произошло в России
Однако пока официальных подтверждений этой информации нет. Также расходятся мнения до того, как "неизвестный объект" упал на территории региона.
Кое-кто отмечает, что это произошло 27 декабря. Однако местные издания утверждают, что падение неизвестного объекта в районе зафиксировано сегодня, 31 декабря.
Местные утверждают, что это мог быть беспилотник.
Что нашли местные / Фото росСМИ
Видео с места событий
Что известно о массированной атаке 31 декабря
- В канун Нового года оккупанты решили еще раз устроить массированную ракетную атаку на Украину. Днем 31 декабря сирены прогулялись по всей территории нашего государства.
- В частности, взрывы прогремели в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях. Сообщается о работе ПВО.