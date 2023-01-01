По данным российских СМИ, в здании уже начали обрушиваться конструкции. В центре города от огня возникло сильное задымление, пишет 24 канал.

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Что горит в Москве

По данным пропагандистов, информация о пожаре в ресторане появилась ориентировочно в 8:32 по Киеву. Огонь вспыхнул в ресторане "Тарас Бульба" на улице Садовой-Самоточной, дом 13/14, здание 2.

Прибывшие на место пожарные установили, что происходит открытое горение в трехэтажном административном здании на первом этаже. Как отметили в спасатели, площадь пожара составила 50 квадратных метров,

– написали пропагандисты.

Впоследствии они уточнили, что площадь возгорания выросла до 180 квадратных метров и начали обрушиваться конструкции. После этого пропагандисты писали, что масштаб пожара увеличился до 200 квадратных метров.

В Москве пылает заведение "Тарас Бульба": смотрите видео

По данным росСМИ, из-за огня возникло сильное задымление. Именно поэтому:

они жалуются, что жителям Москвы тяжело дышать из-за дыма;

жителей близлежащих домов эвакуируют;

на место едет лаборатория для забора пробы воздуха.

В отеле "Тарас Бульба" вспыхнул пожар: смотрите видео

Российские спасатели говорят, что информации о пострадавших не поступало. По данным СМИ, людей в помещении заведения не было.

Московская прокуратура сообщила, что пожар возник на третьем этаже заведения. Однако ее причины еще предстоит установить. На месте уже работают полиция и спецслужбы.

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