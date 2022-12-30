Об этом сообщают российские телеграмм-каналы и СМИ. Детали возгорания, рассказывает 24 Канал.

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Что известно о пожаре на нефтяном танкере

30 декабря вблизи Санкт-Петербурга внезапно загорелся нефтяной танкер. В российских СМИ уточняют, что возгорание произошло на борту пришвартованного для ремонта судна в Кронштадте.

По их данным, горят две каюты общей площадью по 10 квадратных метров. Пожар предоставили второй уровень сложности.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Детали все еще выясняются.

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