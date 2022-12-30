Об этом сообщают российские телеграмм-каналы и СМИ. Детали возгорания, рассказывает 24 Канал.
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Что известно о пожаре на нефтяном танкере
30 декабря вблизи Санкт-Петербурга внезапно загорелся нефтяной танкер. В российских СМИ уточняют, что возгорание произошло на борту пришвартованного для ремонта судна в Кронштадте.
По их данным, горят две каюты общей площадью по 10 квадратных метров. Пожар предоставили второй уровень сложности.
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Детали все еще выясняются.
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Масштабно пылает: подборка недавних возгораний на территории России
- 28 декабря. В российском Новочеркасске дотла сгорел новенький корпус воинской части. Заметим, что в ней базировалась 150-я мотострелковая дивизия вооруженных сил России, действовавшая в Херсонской области.
- 27 декабря. Двое российских пенсионеров попытались сжечь военкомат в Подольске. К сожалению, масштабного пожара удалось избежать, а пожилых людей задержали патрульные.
- 26 декабря. Масштабный пожар на складе производства пластмассы в Новосибирске. Очевидцы сообщили, что сначала раздались взрывы, а затем здание загорелось.