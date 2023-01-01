За даними російських ЗМІ, в будівлі вже почали обвалюватись конструкції. У центрі міста від вогню виникло сильне задимлення, пише 24 канал.

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Що горить у Москві

За даними пропагандистів, інформація про пожежу в ресторані з'явилась орієнтовно о 8:32 за Києвом. Вогонь спалахнув в ресторані "Тарас Бульба" на вулиці Садовій-Самотечній, будинок 13/14, будівля 2.

Пожежники, прибувши на місце, встановили, що відбувається відкрите горіння у триповерховій адміністративній будівлі на першому поверсі. Як зазначили у рятувальники, площа пожежі становила 50 квадратних метрів,

– написали пропагандисти.

Згодом вони уточнили, що площа загоряння зросла до 180 метрів квадратних та почали обвалюватись конструкції. Після цього пропагандисти писали, що масштаб пожежі збільшився до 200 метрів квадратних.

У Москві палає заклад "Тарас Бульба": дивіться відео

За даними росЗМІ, через вогонь виникло сильне задимлення. Саме тому:

вони бідкаються, що мешканцям Москви важко дихати через дим;

жителів прилеглих будинків евакуйовують;

на місце їде лабораторія для забору проби повітря.

У готелі "Тарас Бульба" спалахнула пожежа: дивіться відео

Російські рятувальники кажуть, що інформації про постраждалих не надходило. За даними ЗМІ, людей в приміщенні закладу не було.

Московська прокуратура повідомила, що пожежа виникла на третьому поверсі закладу. Однак її причини ще мають встановити. На місці вже працюють поліція та спецслужби.

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