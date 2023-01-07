Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Станом на 22:44 пожежа ще палала.

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У Росії горить трансформаторна підстанція

У селищі Моква, яке розташоване під Курськом, ввечері 7 січня почалася потужна пожежа. Найімовірніше, там загорілася трансформаторна підстанція.

Внаслідок займання у Мокві та селищі 2-а Моква весь приватний сектор залишився без світла й опалення. Наразі на вулиці 22 градуси морозу.

За інформацією російських ЗМІ, пожежу досі не можуть повністю загасити. Місцева влада поки не надала детальнішої інформації щодо цього інциденту.

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