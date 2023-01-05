Сообщение о пожаре российские спасатели получили ориентировочно в 9:16 5 января, пишет 24 Канал. По данным росСМИ, уже есть жертвы.

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Что известно о пожаре в Санкт-Петербурге

По данным российских спасателей, горело здание производства, расположенное на Пулковском шоссе.

Известно, что огонь охватил производственное сооружение размером 12 на 45 квадратных метров. Площадь возгорания достигла ориентировочно более 400 квадратных метров.

Ориентировочно в 10 часов спасатели повысили ранг сложности пожара и ближе к 12 часам – огонь локализовали.

Известно, что по адресу пожара расположен Минский тракторный завод, однако РосСМИ не смогли связаться с представителями предприятия.

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В результате пожара есть жертвы

Предварительно известно, что во время пожара в помещении находились люди. Известно о двух погибших.

Ликвидировали пожар 7 единиц пожарной техники и 32 спасателя.

По состоянию на 14:30 5 января российские спасатели заявили, что потушили пожар, охвативший площадь 420 квадратных метров.

Кратко о последних пожарах в России