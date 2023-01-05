Повідомлення про пожежу російські рятувальники отримали орієнтовно о 9:16 5 січня, пише 24 канал. За даними росЗМІ, вже є жертви.

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Що відомо про пожежу в Санкт-Петербурзі

За даними російських рятувальників, горіла будівля виробництва, розташована на Пулківському шосе.

Відомо, що вогонь охопив виробничу споруду розміром 12 на 45 метрів квадратних. Площа загоряння сягнула орієнтовно понад 400 метрів квадратних.

Орієнтовно о 10 годині рятувальники підвищили ранг складності пожежі, та ближче до 12 години – вогонь локалізували.

Відомо, що за адресою пожежі розміщений Мінський тракторний завод, проте росЗМІ не змогли зв'язатись з представниками підприємства.

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Внаслідок пожежі є жертви

Попередньо відомо, що під час виникнення пожежі в приміщенні перебували люди. Відомо про двох загиблих.

Ліквідовували пожежу 7 одиниць пожежної техніки та 32 рятувальники.

Станом на 14:30 5 січня російські рятувальники заявили, що загасили пожежу, яка охопила площу 420 квадратних метрів.

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