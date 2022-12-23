Відео з місця події поширили російські телеграм-канали. За попередніми даними, вогонь спалахнув у гаражних боксах, які розташовані на території частини у московському Східному адміністративному окрузі, пише 24 канал.
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Які обставини пожежі
За наявною інформацією, площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. До гасіння довелося залучити близько десятка пожежних бригад.
Як відомо, постраждалих немає.
У Москві горить військова частина: дивіться відео
Нагадаємо, що в росіян ледь не щодня щось горить. Зокрема, це нафтобази, торгові центри, готелі та інші промислові об'єкти. Відтак, 18 грудня в Росії спалахнула пожежа на нафтогазоконденсатному родовищі в Іркутську.
Місцеві телеграм-канали Іркутська писали, що площа поширення вогню понад одну тисячу квадратних метрів. Одна потім ворожа влада це заперечила та констатувала, що горить 400 "квадратів". Окрім того, за попередніми даними, постраждала одна людина.
Інші пожежі в Росії: останні новини
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- У мережі з'явилось відео роботи безпілотника на нафтобазі в Орловській області. Інцидент трапився ще 16 листопада. Тоді внаслідок вибуху спалахнула масштабна пожежа.
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- Також у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".