Чи є постраждалі – поки невідомо. Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 канал.
Зверніть увагу Із запахом шоколаду та карамелі: пожежу на складі у Владивостоці гасили понад 14 годин
В Оренбурзькій області – потужна пожежа
21 грудня у селі Кадилове полум'я охопило зерносушарку, а точніше – резервуар для просушування зерновідходів. Причиною стала несправність теплогенеруючих агрегатів.
Під час робіт з гасіння тонкий металевий каркас сушильної шахти впав, не витримавши нагріву. Для ліквідації пожежі знадобилося 45 кубометрів води та 800 літрів піни.
У Росії знову сталася пожежа / Скриншоти
Пожежі у Росії: останні новини
- 15 грудня "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа.
- 10 грудня стало відомо, що у столиці Росії загорілась двоповерхова старовинна садиба Лопухіних, яку побудували ще наприкінці XVII століття.
- Також у ніч проти 9 грудня ранок під Москвою почався з масштабної пожежі, яка супроводжувалася вибухами газових балонів. Трапилося це у торговому центрі "Мега Хімки".
- У Барнаулі 9 грудня горіло виробниче підприємство з виготовлення шин.