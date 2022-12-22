Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 канал.

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В Оренбургской области – мощный пожар

21 декабря в селе Кадилово пламя охватило зерносушилку, а точнее – резервуар для просушки зерноотходов. Причиной стала неисправность теплогенерирующих агрегатов.

Во время работ по тушению тонкий металлический каркас сушильной шахты упал, не выдержав нагрева. Для ликвидации пожара понадобилось 45 кубометров воды и 800 литров пены.

В России снова произошел пожар / Скриншоты

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