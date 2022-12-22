Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 канал.
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В Оренбургской области – мощный пожар
21 декабря в селе Кадилово пламя охватило зерносушилку, а точнее – резервуар для просушки зерноотходов. Причиной стала неисправность теплогенерирующих агрегатов.
Во время работ по тушению тонкий металлический каркас сушильной шахты упал, не выдержав нагрева. Для ликвидации пожара понадобилось 45 кубометров воды и 800 литров пены.
В России снова произошел пожар / Скриншоты
Пожары в России: последние новости
- 15 декабря "хлопок" посетил нефтебазу в Ангарске. Сначала последовал мощный взрыв, после которого вспыхнул немалый пожар.
- 10 декабря стало известно, что в столице России загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных, построенная еще в конце XVII века.
- Также в ночь на 9 декабря утро под Москвой началось с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами газовых баллонов. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".
- В Барнауле 9 декабря горело производственное предприятие по производству шин.