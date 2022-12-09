Новость, которую мы пропустили по пожару в Москве

Пока в Москве пытаются потушить пожар в торговом центре , в Барнауле огонь уничтожает алтайский шинный комбинат.

Также сегодня в Бердянске прогремели мощные взрывы на авиабазе: возник масштабный пожар

Пожар произошел в одном из производственных зданий предприятия в Барнауле. К тушению привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров,

– говорится в сообщениях российских СМИ.

В России горит завод по производству шин: видео

Известно, что компания производит покрышки под известным брендом Nortec.

Поскольку масштабы пожара достаточно велики, было решено увеличить группировку спасателей. Для гашения привлечены 33 единицы техники, россияне были вынуждены даже использовать пожарный поезд.

Предварительно – жертв и пострадавших нет.

Масштабы пожара: видео

Первоначально пожар произошел в одном из цехов завода по производству шин. Но пока пожарные прибыли на место, огонь уже охватил четырехэтажное здание, и продолжил распространяться дальше.

В сети шутят, что сегодня в России просто день выгорания.