Відео роботи безпілотника поширив український активіст Сергій Стерненко. Наразі невідомо, з якого саме безпілотника влучали у ціль.

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Які обставини вибуху на нафтобазі

У день інциденту у телеграм-каналі monitor зазначали, що нафтобазу уразили з безпілотника. Там зазначають, що розташована вона в Орловській області, що за 170 кілометрів від кордону з Україною.

Я, авжеж, гадки не маю, як таке могло трапитись, яким саме дроном бомбили нафтобазу, і ось це відео я отримав абсолютно випадково,

– пише Стерненко.

До речі, губернатор Орловської області Андрій Кличков зазначав, що "бавовну" підвезли близько 4 ранку 16 листопада. За його словами, підрив нафтобази стався у селі Сталевий Кінь.

Представник влади також додав, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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