Видео работы беспилотника распространил украинский активист Сергей Стерненко. Пока неизвестно, из какого именно беспилотника попадали в цель.

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Какие обстоятельства взрыва на нефтебазе

В день инцидента в телеграм-канале monitor отмечали, что нефтебазу поразили из беспилотника. Там отмечают, что расположена она в Орловской области, в 170 километрах от границы с Украиной.

Я, конечно, не знаю, как такое могло случиться, каким именно дроном бомбили нефтебазу, и вот это видео я получил совершенно случайно,

– пишет Стерненко.

Кстати, губернатор Орловской области Андрей Кличков отмечал, что "хлопок" подвезли около 4 утра 16 ноября. По его словам, подрыв нефтебазы произошел в селе Стальной Конь.

Представитель власти также добавил, что в результате взрыва никто не пострадал.

На нефтебазе в Орловской области произошел взрыв: смотрите видео

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