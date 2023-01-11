По информации российских телеграмм-каналов, пожар произошел на улице Бориса Пастернака в Москве. Местные жители говорят, что в небо поднялся огромный столб черного дыма.

К теме Выпрыгивали на мороз в одних носках: в России сгорел еще один лагерь для мобилизованных

Какие обстоятельства пожара

Вероятно, у сосуда с дизельным топливом кто-то снова неудачно покурил. Следовательно, на стоянке загорелось несколько автомобилей.

В результате пожара никто не пострадал, однако шесть транспортных средств сгорели дотла.

В Москве горит парковка: смотрите видео

Пожары в России: последние новости