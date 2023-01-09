Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал. Сейчас на месте работают спасатели.

Обратите внимание В российском Когалыме произошел мощный пожар в общежитии: все в дыму

В Южно-Сахалинске загорелся бизнес-центр

Как рассказали очевидцы, огонь охватил верхнюю часть здания бизнес-центра – пламя распространилось с крыши до 3 этажа. Внутри обрушилась лестница. По словам местных жителей, ветер разносит дым на роддом, который расположен рядом. На месте дежурят врачи и пожарные.

Предварительно, на 4 этаже бизнес-центра огонь охватил шторы и мебель. После этого пламя стремительно начало спускаться вниз и в результате этого обрушилась лестница между 4 и 3 этажами.

Слышны громкие взрывы и треск. Вероятно, выбивает оконные стекла. На 4 этаже и на крыше их уже нет. Досталось и пункту общественного питания снизу,

– говорят очевидцы.

Полицейские перекрыли перекресток некоторых улиц, чтобы пожарные протянули рукав для подачи воды.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Из здания эвакуировали 30 человек.



На месте происшествия работают спасатели / фото росСМИ



Спасатели не могут усмирить огонь / фото росСМИ



В России произошел новый пожар / фото росСМИ

Новый пожар охватил Южно-Сахалинск: смотрите видео

Под Курском вспыхнула трансформаторная подстанция

7 января в поселке Моква, расположенном под Курском, произошел мощный пожар. Предварительно, там загорелась трансформаторная подстанция.

В результате возгорания в Мокве и поселке 2-я Моква весь частный сектор остался без света и отопления.

В настоящее время местные власти пока не предоставили более подробную информацию об инциденте.