Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал. Сейчас на месте работают спасатели.
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В Южно-Сахалинске загорелся бизнес-центр
Как рассказали очевидцы, огонь охватил верхнюю часть здания бизнес-центра – пламя распространилось с крыши до 3 этажа. Внутри обрушилась лестница. По словам местных жителей, ветер разносит дым на роддом, который расположен рядом. На месте дежурят врачи и пожарные.
Предварительно, на 4 этаже бизнес-центра огонь охватил шторы и мебель. После этого пламя стремительно начало спускаться вниз и в результате этого обрушилась лестница между 4 и 3 этажами.
Слышны громкие взрывы и треск. Вероятно, выбивает оконные стекла. На 4 этаже и на крыше их уже нет. Досталось и пункту общественного питания снизу,
– говорят очевидцы.
Полицейские перекрыли перекресток некоторых улиц, чтобы пожарные протянули рукав для подачи воды.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Из здания эвакуировали 30 человек.
На месте происшествия работают спасатели / фото росСМИ
Спасатели не могут усмирить огонь / фото росСМИ
В России произошел новый пожар / фото росСМИ
Новый пожар охватил Южно-Сахалинск: смотрите видео
Под Курском вспыхнула трансформаторная подстанция
7 января в поселке Моква, расположенном под Курском, произошел мощный пожар. Предварительно, там загорелась трансформаторная подстанция.
В результате возгорания в Мокве и поселке 2-я Моква весь частный сектор остался без света и отопления.
В настоящее время местные власти пока не предоставили более подробную информацию об инциденте.