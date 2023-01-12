Пожар произошел утром 12 января напротив Северного речного вокзала Москвы. Об этом сообщили росСМИ, пишет 24 Канал.
Читайте также Пожарозависимые: в Москве снова пылает – в небо взвился черный дым
Что известно о пожаре на буксире
Возгорание произошло в машинном отделении буксира "Адлер". Причины пожара пока не афишируют. Впрочем, россияне уже традиционно сказали, что пострадавших нет.
Между тем, в сети распространили видео с места пожара. По данным росСМИ, огонь был потушен на площади 25 квадратных метров.
Читайте также Жажда власти: как пригожинская атака на Соледар сорвала планы Шойгу по захвату Бахмута
Как горел русский буксир: смотрите видео
Кратко о крайних пожарах в России
- В среду, 11 января, в столице России произошел масштабный пожар. Местные жители рассказали, что в небо взвился огромный столб черного дыма. Вероятно, у сосуда с дизельным топливом кто-то снова неудачно покурил. Шесть транспортных средств сгорели дотла.
- Накануне, 9 января, в Южно-Сахалинске огонь охватил верхнюю часть здания бизнес-центра – пламя распространилось с крыши до 3 этажа. Внутри обрушилась лестница. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 30 человек.
- Тем временем в Братске неизвестный мужчина бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара повреждены кабинеты на первом и втором этажах.