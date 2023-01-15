Пожежа зайнялася у мікрорайоні Кінель, на продовольчому ринку. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії спалахнув ринок

За даними російського МНС, горять торгові лави. Загальна площа пожежі складає 1500 квадратних метрів.

РосЗМІ вже традиційно повідомили, що постраждалих немає. Для гасіння пожежі залучили два пожежні потяги. Що спричинило загоряння – наразі невідомо.

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