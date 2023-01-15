Пожежа зайнялася у мікрорайоні Кінель, на продовольчому ринку. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.
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У Росії спалахнув ринок
За даними російського МНС, горять торгові лави. Загальна площа пожежі складає 1500 квадратних метрів.
РосЗМІ вже традиційно повідомили, що постраждалих немає. Для гасіння пожежі залучили два пожежні потяги. Що спричинило загоряння – наразі невідомо.
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Останні пожежі в Росії: головне
- Нещодавно у Москві загорівся трирівневий буксир "Адлер". Сильне полум'я було видно здалеку.
- У середу, 11 січня, в столиці Росії сталася масштабна пожежа. Місцеві жителі розповіли, що у небо здійнявся величезний стовп чорного диму. Ймовірно, біля посудини з дизельним паливом хтось знову невдало покурив. Шість траснпортних засобів згоріли вщент.
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- Тим часом у Братську невідомий чоловік кинув у вікно військкомату пляшку з запальною сумішшю. Внаслідок пожежі пошкоджено кабінети на першому та другому поверхах.