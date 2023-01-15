Пожар загорелся в микрорайоне Кинель, на продовольственном рынке. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.
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В России вспыхнул рынок
По данным российского МЧС, горят торговые ряды. Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
РосСМИ уже традиционно сообщили, что пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли два пожарных поезда. Что привело к возгоранию – пока неизвестно.
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Последние пожары в России: главное
- Недавно в Москве загорелся трехуровневый буксир "Адлер". Сильное пламя было видно издалека.
- В среду, 11 января, в столице России произошел масштабный пожар. Местные жители рассказали, что в небо взвился огромный столб черного дыма. Вероятно, у сосуда с дизельным топливом кто-то снова неудачно покурил. Шесть транспортных средств сгорели дотла.
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- Тем временем в Братске неизвестный мужчина бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате пожара повреждены кабинеты на первом и втором этажах.