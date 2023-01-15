Пожар загорелся в микрорайоне Кинель, на продовольственном рынке. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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В России вспыхнул рынок

По данным российского МЧС, горят торговые ряды. Общая площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

РосСМИ уже традиционно сообщили, что пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли два пожарных поезда. Что привело к возгоранию – пока неизвестно.

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