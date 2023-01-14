Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміс Юнус. За його словами, Владімір Путін ще від початку вторгнення російських військ в Україну обрав неправильну стратегію.

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Чому затяжна війна невигідна для Росії

Тепер у Кремлі намагаються якось виправити ситуацію певними тактичними рухами, зокрема й кадровими змінами у російському міноборони. Однак керівництву Росії нічого не вдається.

Спроби затягнути війну – це також неправильна тактична задача. Дозволити собі затягнути війну може лише той, хто має для цього ресурси,

– зауважив Юнус.

За словами американського політолога, ситуація у кожної зі сторін у війні Росії проти України постійно змінюється.

Україна очікує на нове засідання у форматі "Рамштайн". А допомога від Заходу для Києва лише збільшується за всіма напрямками. Насамперед йдеться про підтримку ЗСУ на полі бою.

Натомість у Росії немає нічого, вона лише вичерпує свої ресурси.

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Китай не виправдав сподівань Путіна

Як зазначив політолог, Москва робила велику ставку на Китай. Однак Пекін продемонстрував зовсім не ту позицію, на яку розраховували у Кремлі.

Щодо війни в Україні, то Китай перебував на своїй – нейтральній стороні. Але поступово він дрейфує на сторону Заходу,

– сказав Юнус.

Він нагадав, що у Китаї новим міністром закордонних справ призначили Цінь Гана, який до цього був послом КНР у США. Натомість прихильників Росії з МЗС поступово усувають. За словами Юнуса, це свідчить про те, що Пекін зацікавлений у посиленні співпраці саме з Вашингтоном.

"Ймовірно, невдовзі ми навіть зможемо побачити візит Ентоні Блінкена (Держсекретаря США – 24 Канал) до Китаю", – припустив політолог.

Україна має двопартійну підтримку у США

Юнус додав, що колишня Держсекретарка США Кондоліза Райс та ексміністр оборони Роберт Гейтс у своїй колонці для впливової газети Washington Post закликали адміністрацію Джо Байдена значно розширити надання військової допомоги Україні. Політики наголосили, що це потрібно задля того, аби Україна могла швидше завдати поразки російським силам.

Це кажуть лідери Республіканської партії. Тож не варто слухати окрему групу прихильників Дональда Трампа. Фактом є те, що Україна має повну підтримку з боку обох партій у США,

– наголосив Юнус.

Він додав, що обсяги військової допомоги Україні від Вашингтона будуть лише збільшуватися.

На що розраховує Владімір Путін

У такій ситуації Росія аж ніяк не виграє від того, що сама ж і затягує війну в Україні.

Однак у Владіміра Путіна просто немає інших варіантів. Що йому ще робити? Підписати собі смертний вирок? Він просто розраховує на те, що раптом з'явиться якийсь "промінчик світла" на його боці,

– сказав Юнус.

Зокрема, російський диктатор сподівався на те, що холодна зима та відсутність російського газу змусить країни Європи піти на поступки Росії та послабити підтримку України. Однак цього не сталося. А у західних країнах не звучить жодних розмов про втому від війни.

Ба більше, російський диктатор отримав те, чого так давно боявся.

"Владімір Путін десятиліттями ламав консолідацію країн у Європі. А зараз існує єдність європейських країн проти Росії", – зазначив політолог.

Путін хоче затягнути війну: коротко