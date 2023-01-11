Впевненість у цьому висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, чому це важливо.
Увага Навіть з 15 місцем у світі: чому військова міць України досі недооцінена
Дуже коротко і чітко: перше — війна закінчиться 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування — це дуже поганий сценарій та дуже поганий процес,
— сказав він в інтерв'ю Василю Голованову.
Росії не вдасться "замили очі" перемир'ям
Подоляк переконаний, що Росія хоче "підвісити війну" і істотно знизити інтенсивність бойових дій.
"Саме для цього Росія використала псевдоініціативу про різдвяне "припинення вогню", – додав радник.
Головне про наближення перемоги України
- Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес переконаний, що ідея про переговори з Росією є нереальною. Він наголосив, що країну-агресорку потрібно перемогти на полі бою.
- США хочуть змінити поточну динаміку війни в Україні на ефективнішу, про це свідчать масштаби військової допомоги. Представник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що вони передаватимуть воїнам ЗСУ ще більше зброї та систем ППО.
- Крім того, зараз в Європі точиться дискусія, яка країна повинна розпочати постачання в Україну важких танків Leopard 2. Польща і Фінляндія заявляють, що можуть їх передати, але Німеччина поки що розмірковує.
- Західні країни вже повідомили про те, що передадуть Києву бойові машини піхоти Bradley та Marder.