Впевненість у цьому висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він пояснив, чому це важливо.

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Дуже коротко і чітко: перше — війна закінчиться 2023 року. Це важливо. Тому що для нас затягування — це дуже поганий сценарій та дуже поганий процес,

— сказав він в інтерв'ю Василю Голованову.

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Подоляк переконаний, що Росія хоче "підвісити війну" і істотно знизити інтенсивність бойових дій.

"Саме для цього Росія використала псевдоініціативу про різдвяне "припинення вогню", – додав радник.

Важливо! Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що для закінчення повномасштабної війни Україна має звільнити всі захоплені росіянами території, включаючи Крим та Донбас.

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