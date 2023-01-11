Колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес зауважив, що росіяни не здалися та не змінили своїх планів. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Росію потрібно перемогти на полі бою

Росія не збирається відмовлятися від своїх максималістичних цілей. Тож ідея про мирні перемовини з окупантами на даному етапі є нереальною.

Росіяни не здалися. Ба більше, не змінили своїх стратегічних планів та максималістичних цілей. Тому, як на мене, ідея про якісь переговори з Росією є зараз нереальною. Росію просто треба перемогти на полі бою. Захід повинен і далі працювати разом і надсилати в Україну все те, що ми обіцяли. Також не можна знімати санкції,

– сказав Ходжес.

Анонс. Повне інтерв'ю 24 Каналу з Беном Ходжесом вийде на сайті 11 січня об 11:00.

Єдиний шанс для Росії перемогти – розтягнути війну

Ходжес вважає, що єдиний варіант, у якому Кремль зможе досягнути успіху у війні з Україною – це розтягнути її. Москва сподівається, що такому випадку Захід почне втрачати бажання допомагати Україні й стане тиснути на Київ, щоб українська влада почала перемовини.

Так, ймовірно, може статися. Тому я думаю, росіяни будуть і надалі завдавати ударів по українській інфраструктурі, наскільки їм вистачить ракет,

– сказав він.

Він переконаний, що Росія буде й далі посилати на поле бою недосвідчених мобілізованих солдатів "просто в м'ясорубку", щоб затягнути бойові дії на якомога довше. Це єдина надія окупантів, оскільки відновити військову міць у найближчі роки вони не зможуть.